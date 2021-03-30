Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM toplantısına video konferansına katıldı. Erdoğan, 'Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz' dedi.
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması: Tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.