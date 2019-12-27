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Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

Giriş Tarihi: 27.12.2019, 17:51

Başkan Erdoğan Gebze'de gerçekleştirilen törenle tanıtılan "Türkiye'nin Otomobili" ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin hayırlı olmasını dileyerek, "Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur." mesajını paylaştı.

Erdoğan, Gebze'de gerçekleşen "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından, Twitter hesabından yerli otomobile ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, yerli SUV aracın yanında katılımcılara el salladığı fotoğrafa yer veren Erdoğan, "Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı

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