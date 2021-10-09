Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan burada önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar. Gelin hep birlikte kazanalım." dedi
Başkan Erdoğan'dan yerli ve yabancı yatırımcılara çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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