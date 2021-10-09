  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan yerli ve yabancı yatırımcılara çağrı

    Başkan Erdoğan'dan yerli ve yabancı yatırımcılara çağrı

    Giriş Tarihi: 09.10.2021, 15:13

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan burada önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar. Gelin hep birlikte kazanalım." dedi

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan yerli ve yabancı yatırımcılara çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    MHP lideri Devlet Bahçeli: Bunlar öğrenci değil ajan provokatör
    MHP lideri Devlet Bahçeli: Bunlar öğrenci değil ajan provokatör
    İzmir’de acı olay! Yeğenini görmeyince araçla sürükledi, çığlık çığlığa böyle yardım istedi
    İzmir'de acı olay! Yeğenini görmeyince araçla sürükledi, çığlık çığlığa böyle yardım istedi
    İzmir’de hava destekli uyuşturucu operasyonu
    İzmir'de hava destekli uyuşturucu operasyonu
    3600 ek gösterge ile neler değişecek?
    3600 ek gösterge ile neler değişecek?
    Çanakkale’de belediye hizmet binası 9 yıldır neden tamamlanamadı?
    Çanakkale'de belediye hizmet binası 9 yıldır neden tamamlanamadı?
    İzmir’de tartışmalı bilirkişi kararı! Ehliyetsiz sürücünün çarptığı 2 yaşındaki Emirhan kusurlu bulundu
    İzmir'de tartışmalı bilirkişi kararı! Ehliyetsiz sürücünün çarptığı 2 yaşındaki Emirhan kusurlu bulundu
    MHP lideri Devlet Bahçeli: Bunlar öğrenci değil ajan provokatör
    MHP lideri Devlet Bahçeli: Bunlar öğrenci değil ajan provokatör
    İzmir’de tartışmalı bilirkişi kararı! Ehliyetsiz sürücünün çarptığı 2 yaşındaki Emirhan kusurlu bulundu
    İzmir'de tartışmalı bilirkişi kararı! Ehliyetsiz sürücünün çarptığı 2 yaşındaki Emirhan kusurlu bulundu
    Başkan Erdoğan’dan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda önemli mesajlar
    Yunanistan’dan küstah İzmir provokasyonu!
    Yunanistan'dan küstah İzmir provokasyonu!
    İşte Başkan Erdoğan liderliğinde son 20 yılda yapılan yatırımlar
    İşte Başkan Erdoğan liderliğinde son 20 yılda yapılan yatırımlar
    İzmir merkezli PKK/KCK operasyonu! 10 şüpheli yakalandı
    İzmir merkezli PKK/KCK operasyonu! 10 şüpheli yakalandı