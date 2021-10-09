Başkan Erdoğan'dan yerli ve yabancı yatırımcılara çağrı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-yerli-ve-yabanci-yatirimcilara-cagri" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan burada önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar. Gelin hep birlikte kazanalım." dedi