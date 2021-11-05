Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Bağımlılıklarla mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz.' dedi.
Başkan Erdoğan'dan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri açılış töreninde önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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