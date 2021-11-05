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    Başkan Erdoğan'dan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri açılış töreninde önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 05.11.2021, 21:00

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bağımlılıklarla mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz." dedi.

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