Başkan Erdoğan'dan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri açılış töreninde önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-yesilay-danismanlik-merkezleri-acilis-toreninde-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bağımlılıklarla mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz." dedi.