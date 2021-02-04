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    Başkan Erdoğan'dan YÖK Anadolu Projesi Toplantısı'ndan önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 04.02.2021, 15:00

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, farklı değerler üretir hale gelerek birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır." diye konuştu.

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