Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, farklı değerler üretir hale gelerek birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır.' diye konuştu.
Başkan Erdoğan'dan YÖK Anadolu Projesi Toplantısı'ndan önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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