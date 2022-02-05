Başkan Erdoğan'dan Zonguldak-Kilimli yolu açılışında önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-zonguldak-kilimli-yolu-acilisinda-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Erdoğan'dan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin açılışında önemli açıklamalar. Başkan Erdoğan, "Çalışanlarımızı ezdirmemek için her konuda ciddi iyileştirmeler yaptık. Enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz." dedi.