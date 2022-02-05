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    Başkan Erdoğan'dan Zonguldak-Kilimli yolu açılışında önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 05.02.2022, 16:04

    Başkan Erdoğan'dan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin açılışında önemli açıklamalar. Başkan Erdoğan, "Çalışanlarımızı ezdirmemek için her konuda ciddi iyileştirmeler yaptık. Enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz." dedi.

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