Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Gakharia ile ortak basın toplantısı düzenledi.Erdoğan konuşmasında, "Gürcistan ile her alanda gelişen bir ilişkimiz var. Trans- Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ile bölgemizi merkez konumuna getirdik. Ulaştırmada Bakü-Tiflis - Kars tarihi bir adımdı. Bu demir yolunun açılması ile üç dost ülke birbirine farklı bir şekilde bağlanmış oldu" açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan:Gürcistan ile her alanda gelişen bir ilişkimiz var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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