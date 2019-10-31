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Başkan Erdoğan:Gürcistan ile her alanda gelişen bir ilişkimiz var

Giriş Tarihi: 31.10.2019, 15:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Gakharia ile ortak basın toplantısı düzenledi.Erdoğan konuşmasında, "Gürcistan ile her alanda gelişen bir ilişkimiz var. Trans- Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ile bölgemizi merkez konumuna getirdik. Ulaştırmada Bakü-Tiflis - Kars tarihi bir adımdı. Bu demir yolunun açılması ile üç dost ülke birbirine farklı bir şekilde bağlanmış oldu" açıklamasında bulundu.

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