Başkan Erdoğan'ı çileden çıkaran 'Berfin Özek' kararı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogani-cileden-cikaran-berfin-ozek-karari" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Erdoğan'dan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Kamuya Atama Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Berfin Özek davasında verilen karara tepki göstererek, "Geçenlerde bir alçak, namussuz meşru olmayan bir yaşamla bir kıza asit atıyor yüzüne. Bir göz gidiyor. Mahkemenin verdiği ceza ortalama 13 yıl. Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınıza kulak verin." ifadelerini kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Engelli Vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan konuşmasında Berfin Özek'e asitli saldırıda bulunan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in verilen 13 yıl 6 ay hapis cezasına tepki gösterdi.

"BİR NAMUSSUZ, BİR ALÇAK"

Geçenlerde bir namussuz bir alçak kızımızın yüzüne kezzap atıyor. Mahkeme 13 yıl ceza veriyor. Kızımızın gözü gidiyor. Kanunun en yüksek oranı bu. Şimdi diyorum ki ben de, bunu da bizim getirdiğimiz söyleniyor. Arkadaşlar diyorum, siz neden kanun diyerek bize böyle cevap yolunu buluyorsunuz. Ben hak, hukuk, adaletten bahsediyorum. Siz burada hakkı, hukuku ve adaleti arayacaksınız. Kendi kızının başına gelmiş olsa, kanunlara mı bakacaksın.

"VİCDANINIZIN SESİNE KULAK VERİN"

Bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine kulak verin.Kadına şiddet olgusu ile aile kurumuna saldıran bir oluşum meydana geldi. Türkiye'deki kadın cinayetleri vakası Avrupa'nın yarısı kadar. Kadına fiziken ya da ruhen şiddet uygulayanın karşısına önce biz çıkarız biz. Anne olan eş olan kız evlat olan insanın yarısı olan kadına yönelik her türlü ayrımcılık anlayışa eyvallah etmedik. İnsani duyarlılıkların sinsi bir şekilde istismarıyla aile kurumunun içinin boşaltılmasına izin vermeyeceğiz. Aileye sahip çıkacak anlayışla çalışmalarımızı yürüteceğiz.