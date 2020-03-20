Salgın hastalık koronavirüs dünyayı etkisi altına almaya devam ederken Türkiye'de de önlem ve tedbirler son hızıyla sürüyor. Başkan Erdoğan'ın koronavirüs ile ilgili konuşmasından hazırlanan "Birlikte Yeneceğiz" klibi sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. #BirlikteYeneceğiz
Başkan Erdoğan'ın çok beğenilen "Birlikte Yeneceğiz" klibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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