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    Başkan Erdoğan'ın çok beğenilen "Birlikte Yeneceğiz" klibi

    Giriş Tarihi: 20.03.2020, 16:42

    Salgın hastalık koronavirüs dünyayı etkisi altına almaya devam ederken Türkiye'de de önlem ve tedbirler son hızıyla sürüyor. Başkan Erdoğan'ın koronavirüs ile ilgili konuşmasından hazırlanan "Birlikte Yeneceğiz" klibi sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. #BirlikteYeneceğiz

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