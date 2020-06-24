Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ikinci yılı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdoganin-cumhurbaskanligi-hukumet-sistemindeki-ikinci-yili" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesiyle başlayan yeni süreçte görevdeki ikinci yılını geride bıraktı.24 Haziran 2018'de yapılan seçimle yeni sistemin ilk Başkan olan Erdoğan, seçimin ardından geçen ikinci yılını da yoğun temaslarla geçirdi.