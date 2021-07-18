Başkan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki hafta yapılacak KKTC ziyaretinde bir müjde vereceğini açıklamıştı. Erdoğan'ın açıklayacağı müjde KKTC başta olmak üzere Ada'nın Güney kesiminde ve Yunan tarafında da merakla bekleniyor. Peki Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne? Detayları A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.
Başkan Erdoğan'ın KKTC'de ne müjde verecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.