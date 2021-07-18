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    Başkan Erdoğan'ın KKTC'de ne müjde verecek?

    Giriş Tarihi: 18.07.2021, 12:12

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki hafta yapılacak KKTC ziyaretinde bir müjde vereceğini açıklamıştı. Erdoğan'ın açıklayacağı müjde KKTC başta olmak üzere Ada'nın Güney kesiminde ve Yunan tarafında da merakla bekleniyor. Peki Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne? Detayları A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.

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