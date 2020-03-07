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Başkan Erdoğan'ın kritik Brüksel ziyaretinde neler konuşulacak?

Giriş Tarihi: 07.03.2020, 23:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mart'ta Brüksel'e yapacağı kritik ziyarete ilişkin detaylar merak ediliyor. A Haber Muhabiri Alpaslan Düven zirvede gerçekleştirilecek temaslar ve gündem başlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Düven, zirve öncesi zirveye katılacak olan ülkelerin vize serbestisi ve mültecilerle ilgili hangi noktada olduğunu belirtirken, AB'nin göçmenler konusunda nasıl bir karar alabileceğini aktardı.

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