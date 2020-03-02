Başkan Erdoğan'ın sesinden "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiiri

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdoganin-sesinden-bir-bayrak-ruzgar-bekliyor-siiri" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak ifadelerini kullandı. Erdoğan, resmi Twitter hesabından da paylaşımda bulunarak Arif Nihat Asya'ya ait "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiirinin "Şehitler tepesi boş değil, Toprağını kahramanlar bekliyor! Ve bir bayrak dalgalanmak için; Rüzgâr bekliyor!" sözlerini paylaştı.