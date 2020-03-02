 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Başkan Erdoğan'ın sesinden "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiiri

Başkan Erdoğan'ın sesinden "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiiri

Giriş Tarihi: 02.03.2020, 17:13

Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak ifadelerini kullandı. Erdoğan, resmi Twitter hesabından da paylaşımda bulunarak Arif Nihat Asya'ya ait "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiirinin "Şehitler tepesi boş değil, Toprağını kahramanlar bekliyor! Ve bir bayrak dalgalanmak için; Rüzgâr bekliyor!" sözlerini paylaştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'ın sesinden "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiiri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

‘Suriye’de ne işimiz var’ sorusuna şehit torunundan ibretlik cevap
‘Suriye’de ne işimiz var’ sorusuna şehit torunundan ibretlik cevap
Yunan Sahil Güvenliği mülteci botunu böyle batırmaya çalıştı
Yunan Sahil Güvenliği mülteci botunu böyle batırmaya çalıştı
Başkan Erdoğan: Omuzlarının üzerindeki o başlar da kalmayacak
Başkan Erdoğan: Omuzlarının üzerindeki o başlar da kalmayacak
Esad rejimi askerleri Serakib'e sızmak için ambulansları kullanıyor
Esad rejimi askerleri Serakib'e sızmak için ambulansları kullanıyor
Başkan Erdoğan: Kapıları kapatmamız için telefon üstüne telefon geldi
Başkan Erdoğan: Kapıları kapatmamız için telefon üstüne telefon geldi
Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Yunan Sahil Güvenliği mülteci botunu böyle batırmaya çalıştı
Yunan Sahil Güvenliği mülteci botunu böyle batırmaya çalıştı
Başkan Erdoğan: Omuzlarının üzerindeki o başlar da kalmayacak
Başkan Erdoğan: Omuzlarının üzerindeki o başlar da kalmayacak | Video
Esad rejimi askerleri Serakib'e sızmak için ambulansları kullanıyor
Katil Esad rejimi askerleri ambulanslarla mı taşıyor?
Başkan Erdoğan: Kapıları kapatmamız için telefon üstüne telefon geldi
Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar
Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı