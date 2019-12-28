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Başkan Erdoğan'ın sesinden teşkilata mektup

Giriş Tarihi: 28.12.2019, 20:25

AK Parti'de 7. Olağan Kongre hazırlıkları devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği resmi tanıtım filmi sosyal medya hesaplarından yayınlandı. AK Parti yönetimi, kampanya ve kongre sürecinde "Türkiye için inandığın yolda yürü" sloganını kullanacak. İşte sosyal medyada beğeni rekorları kıran tanıtım filmi...

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