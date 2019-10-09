Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi. Öte yandan Bakan Albayrak, Başkan Erdoğan'ın sesinden Zeytin Dalı Harekatı şiiriyle #BarışPınarıHarekatı etiketiyle yeniden paylaşarak destek verdi.
İŞTE AFRİN'DE YAPILAN ZEYTİN DALI HAREKATI İÇİN YAZILAN O ŞİİR
"Mekke'den iman, Anadolu'dan aşk almışız
Elimizde bayrağımız, dilimizde tekbirimiz
Peygamberin kavline fedadır canımız
Korkma buyruğudur rehberimiz
Haktan çağrısından korkmayan orduyuz
Sınırlarımızda kanla vatan yazıldı
Böyle bir destan ki bu aşar afakı
Haykırır Cudi'den Kandil'ine dağları
Açılır El Bab'ından Afrin'ine ovaları
Ölümü öldürenlere göndeririz selamı
Tek millet, tek bayrak zülfikar olsun
Tek vatan tek devlet payidar olsun
Hedef Kızılelma herkese aşikar olsun
Akif'in 'Korkma' nidası bize didar olsun
Korkusuz ordumuz bunu arşa duyursun"
Başkan Erdoğan'ın sesinden Zeytin Dalı Harekatı şiiri! Bakan Albayrak sosyal medyadan paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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