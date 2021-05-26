Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yöneticisiyle video konferans yöntemiyle görüşecek. Katılımcılar arasında Microsoft ve Netflix gibi Amerika'nın dev şirketleri de yer alacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'li şirket yöneticileriyle görüşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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