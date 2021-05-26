Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'li şirket yöneticileriyle görüşecek

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-recep-tayyip-erdogan-abdli-sirket-yoneticileriyle-gorusecek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yöneticisiyle video konferans yöntemiyle görüşecek. Katılımcılar arasında Microsoft ve Netflix gibi Amerika'nın dev şirketleri de yer alacak.