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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'li şirket yöneticileriyle görüşecek

    Giriş Tarihi: 26.05.2021, 09:12

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yöneticisiyle video konferans yöntemiyle görüşecek. Katılımcılar arasında Microsoft ve Netflix gibi Amerika'nın dev şirketleri de yer alacak.

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