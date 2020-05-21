<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-recep-tayyip-erdogan-basaksehir-cam-ve-sakura-sehir-hastanesinde-inceleme-yapti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde inceleme yaptı. 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı inşa edildi.

İstanbul'da Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün Başkan Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin telekonferansla katılımıyla açılacak. 10 bin kişiye istihdam sağlayacak hastane Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile kamu özel iş birliği (PPP) modeli kapsamında Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi oldu. Hastane İstanbul'u 'Sağlığın Başkenti' yapacak.



456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanede 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum olmak üzere 4 ayrı acil servis bulunuyor.

Günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaların da bulunduğu ve gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı yer alıyor.

725 poliklinik odası, 3'ü hibrit toplam 90 ameliyathane ile hastane günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve 500 özellikli ameliyat yapılabilecek kapasiteye sahip olacak.



107 BRANŞTA HİZMET VERECEK

Çocuk ve erişkinler için toplam 107 branşta hizmet verecek olan hastanede en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanım ile ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanları sunuluyor.

Ameliyat sırasında hastaya anestezi halindeyken ışın tedavisi uygulanabilen Xoft Intraoperatif Radyoterapi (IORT) sistemi de ilk defa bu hastanede kullanılacak. "Enerji ve Çevre Dostu" tasarımlarla inşa edilen hastanede 654 kişilik 2 adet konferans salonu da bulunuyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin ilk etabı 20 Nisan'da açılmış ve bu tarihten itibaren hastaneye yalnızca Covid-19 hastaları nakledilmişti.