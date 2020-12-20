Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Çin'e giden trenin Halkalı'ya uğramasını hükümete saldırmak için kullandılar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-recep-tayyip-erdogan-cine-giden-trenin-halkaliya-ugramasini-hukumete-saldirmak-icin-kullandilar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni’ne Canlı Bağlantı yoluyla katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında, İstanbul'dan Çin'e gidecek trenin rutin işlemler için Halkalı'ya geri gelmesi nedeniyle hükümete saldırıldığını ifade ederek, "Biz insanımıza hizmet etme heyecanını yaşarken, birilerinin ülkenin tökezlemesini istemesini anlıyoruz. Bunları biz ve milletimiz olarak çok iyi tanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan Çin'e yolladığımız trende bir kez daha gördük. 2 deniz ve 5 ülke kat edip hedefine uğurlanacaktı, rutin işlemler için Halkalı'ya geri gelen trenimizle ilgili sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar. Bu trenimiz uğradığı her durakta konum atarak 12 günde Çin'e ulaştı. Böylelikle ülkemiz için çok büyük bir dış ticaret adımı da atılmış oldu. Bu ülkemiz için büyük bir başarıdır. Böylesi önemli bir başarı karşısında üzüntüsünü saklamaya dahi gerek duymayan zihniyetin bu ülkeyle gönül bağı kopmuş demektir. Hamdolsun milletimiz bunları görüyor" diye konuştu.