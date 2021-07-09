Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da! Bayram tatili kaç gün olacak?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-recep-tayyip-erdogan-diyarbakirda-bayram-tatili-kac-gun-olacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'a geldi. Erdoğan, Kurşunlu Camii'nde Cuma namazı kıldı. Erdoğan, camiye gelişi sırasında coşkulu bir kalabalık tarfından sevgi gösterileri ile karşılandı. Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplayan Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili, "Ulusa seslenişte açıklayacağım" ifadelerini kullandı.