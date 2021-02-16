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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ey Batı neredesin? Neden sesiniz çıkmıyor, neden sustunuz?

    Giriş Tarihi: 16.02.2021, 16:30

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da yaptığı açıklamada "PKK'ya 'PKK' diyemeyen, teröre 'terör' diyemeyen, katliama 'katliam' diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü" dedi. Erdoğan öte yandan terörle mücadeledeki kararlığı "Hangi ine girerlerse girsinler girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz" sözleriyle ifade etti.

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