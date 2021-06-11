Kilis Yukarı Afrin Barajı ve Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı Açılış Töreni gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan törene canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Milletimizin huzuruna her gün yeni bir yatırımla çıkıyoruz. Toprakların verimi için zorlukların üstesinden geliyoruz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kilis Yukarı Afşin Barajı açılışında konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.