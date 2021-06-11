Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kilis Yukarı Afşin Barajı açılışında konuştu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-recep-tayyip-erdogan-kilis-yukari-afsin-baraji-acilisinda-konustu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kilis Yukarı Afrin Barajı ve Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı Açılış Töreni gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan törene canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Milletimizin huzuruna her gün yeni bir yatırımla çıkıyoruz. Toprakların verimi için zorlukların üstesinden geliyoruz." dedi.