Başkan Recep Tayyip Erdoğan ödülleri kendi elleriyle takdim etti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-recep-tayyip-erdogan-odulleri-kendi-elleriyle-takdim-etti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreninde konuştu. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından ödül takdim törenine geçildi. Ödül alan sanatçılara ödüllerini bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

İşte 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödüllü alan sanatçılar...

"RESİM ALANINDAKİ ÖDÜL DEVRİM ERBİL'E"



Resim alanındaki ödülümüzü Türk resim sanatına farklı üslup kazandıran sayın Devrim Erbil'e takdim ediyoruz. Sayın Fuat Başar, dünya çapında birçok hattat ve ebru ustası yetiştiren bir sanatkârımız. Kendisi yüzlerce sergi ve uluslararası sanat etkinliğinde ebru sanatının bütün dünyada tanıtılmasını sağladı. Fuat hoca gönlü nazargâh-ı ilahi olarak kabul ediliyor.

"MİMARLIK ALANINDAKİ ÖDÜLÜ SAYIN DOĞAN KUBAN'A"



Yahya Kemal'e göre bizim devlet kurma ve askerlik dışında üç büyük sanatımız vardır, bunlar mimari, şiir ve musikidir. Sayın Doğan Kuban, Türk mimarisinin tarihini inceleyen ve sanat tarihinin sorunlarını farklı bir üslupla dile getiren onlarca akademik esere imza attı. Mimar Sinan'ı, Divriği Camii'ni, Osmanlı'yı anlatan makaleleriyle ülkemizin düşünce hazinesine büyük katkılar sağladı.

"SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ AHMET YAŞAR OCAK'A"



Sayın Ahmet Yaşar Ocak, sosyal tarihimizde mühim yeri olan tasavvuf erbabını ilmi perspektifle inceleyen çalışmalara imza atmıştır. Osmanlı Anadolu'sunda Zındıklar ve Mülhitler, İslam'ın Ayak İzleri, Osmanlı Dönemi gibi pek çok eseriyle tarihe yeni bir bakış açısı kazandırdı. Sosyal bilimlerdeki ödülü sayın Ahmet Yaşar Ocak hocamıza veriyoruz.

"VEFA ÖDÜLÜMÜZ MERHUM HALUK DURSUN'A"



Bu yılki vefa ödülümüzü Osmanlı coğrafyasında yer alan toplumların Türkiye ile bağı için üstün çaba sarf eden merhum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a veriyoruz. Merhum Haluk Dursun hocamız coğrafyanın genişliği ile gönlün, muhabbetin, ufkun genişliği arasında doğrudan ilişki olduğunu söylüyor.

"KÜLTÜR VE SANAT BİRİKİMİ OLMAYAN TOPLUMLAR EZİLMEYE MAHKUM"



Bu değerli kültür sanat erbabımıza şükranlarımı sunuyorum. Kültür ve sanatın toprak ve bayrak gibi bağımsızlığın alameti farikalarından biri olduğunu her fırsatta tekrarlıyoruz. Kendine ait kültür, sanat birikimi olmayan toplumlar güçlü toplumların hegemonyası altında ezilmeye mahkumdur.

"TÜRKİYE SAHİP OLDUĞU GÜZELLİKLERLE EN ZENGİN ÜLKELERDEN"



Ülkelerin ve toplumların geleceğe güvenle bakabilmeleri sağlayan maddi güçlerinden ziyade medeniyet birikimlerin gücüdür. Yusuf Has Hacip, 'Yurdu kılıçla alırsınız, kalemle tutarsınız' derken buna işaret ediyor. Günümüzde de bir sanat eseri yeri geldiğinde bütün borsalardan, yatırımlardan, rant arayışlarından kazandırabiliyorsa sebebi sınırları ve zamanı aşan etkiye sahip olmasıdır. Türkiye sahip olduğu güzelliklerle dünyanın en zengin ülkelerden biridir.

"KATLİAMI ÖVENLERE NOBEL VERİLDİ"



Kadim medeniyet merkezi yerle bir edilirken, Paris'te, Berlin'de, Londra'da oturanlar ses çıkarmıyor. Son olarak Suriye'de benzer bir vahşet yaşanıyor. İnsanlarla bilikte binlerce yıllık bir tarih ve kültür de yok edilmeye çalışılıyor. Tıpkı Hülagu gibi. Bu coğrafyada yaşamış medeniyetlerin ortak özelliği Batı'ya karşı üstünlük sağlamış olmalarıdır. Bugün bir saldırıyla karşı karşıyayız. Müslüman Boşnakları alçakça katledenlere karşı kaleminden kan damlayanlara Nobel Ödülü verildi ve buna kimse sesini çıkarmadı. Mesela 100 bin İngiliz, Alman,Fransız'ı katleden birini öven kişiye Nobel verilse tekrarlanır mıydı? Hiç sanmıyorum.

ÖDÜL ALAN İSİMLER ŞU ŞEKİLDE:

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende MFÖ, Mesut Uçakan, Devrim Erbil, Fuat Başar, Doğan Kuban ve Ahmet Yaşar Ocak'a ödülleri verilecek.

EDEBİYAT



Nuri Pakdil: Yerli düşüncenin egemenliği adına ürettiği özgün eserler, Türk Edebiyatı'na kattığı kelime tercihleriyle dolu estetik anlatım dili ve insanı kalbinden tutmayı öneren değerli fikirleri dolayısıyla.



MÜZİK



MFÖ: Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem ve kırk yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayısıyla.



SİNEMA



Mesut Uçakan: Türk sinemasının milli ve yerli kimliği için bir ömür boyu süren çabaları ve bu uğurda ürettiği özgün sinema eserleri dolayısıyla.



RESİM



Devrim Erbil: Kültürel geleneklere bağlantılı çalışmaları ve peyzaj tasvirlerine yönelik soyut çalışmalarıyla Türk resmine getirdiği farklılık ve resmin özgün temsilcilerinden biri olmak dolayısıyla.



GELENEKSEL SANATLAR



Fuat Başar: Hat ve ebru sanatlarının yeni nesillere aktarılması, sevdirilmesi ve öğretilmesindeki üstün gayret ve çabaları dolayısıyla.



MİMARLIK



Doğan Kuban: Türk mimarisinin geçmişine yönelik kuramsal ve kavramsal çalışmaları, restorasyon faaliyetleri, İslam mimarisi içinde Türk eserlerinin kimliğini vurgulayan görüşleri ve bu konulara dair yazdığı kitapları dolayısıyla.



SOSYAL BİLİMLER



Ahmet Yaşar Ocak: Tarih ve kültür tarihçiliğine yaptığı katkıları, İslam tarihindeki tasavvufi grup, kişi ve yapıları sosyal tarih perspektifinden titizlikle inceleyen akademik çalışmaları dolayısıyla.



VEFA



A.Haluk Dursun: Türk kültür ve medeniyetinin günümüz insanına aktarılması yolunda gösterdiği emek ve verdiği eserler ile Osmanlı coğrafyasının her yanına uzanan beraberlik ruhunun yaşatılması çabaları ve Anadolu kültür birliği yolunda gençlere verdiği emek dolayısıyla.