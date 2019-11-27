 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreninde önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 27.11.2019, 12:37

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İslam ülkeleri olarak dünya nüfusunun yüzde 24'üne sahipken küresel ticaretin yüzde 9,7'lik kısmını temsil ediyoruz. İslam aleminin kendi geleceği üzerinde özgürce karar alma ve uygulama hakkı yoktur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısının dünya nüfusunun coğrafi ve dini yapısı göz önüne alınarak yeniden yapılandırılması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreninde önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Bir Zamanlar Çukurova 46. yeni bölüm fragmanı izle
Bir Zamanlar Çukurova 46. yeni bölüm fragmanı izle
Fethiye'de otomobil uçuruma yuvarlandı: Yabancı uyruklu 1 kadın hayatını kaybetti
Fethiye'de otomobil uçuruma yuvarlandı: Yabancı uyruklu 1 kadın hayatını kaybetti
İzmir’de park halindeki araçta elektrik kontağından yangın çıktı
İzmir’de park halindeki araçta elektrik kontağından yangın çıktı
Sınır tanımayan anlaşma
Sınır tanımayan anlaşma
Kuruluş Osman 1. bölüm tek parça izle!
Kuruluş Osman 1. bölüm tek parça izle!
Datça'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Datça'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Ankara İstanbul arası hızlı trenle 4 saat olacak
Ankara İstanbul arası hızlı trenle 4 saat olacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 15 zam yaptı
İzmir Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 15 zam yaptı
Milli füze Bozdoğan test atışını başarıyla tamamladı
Milli füze Bozdoğan test atışını başarıyla tamamladı
İzmir'de keskin nişancılar milli silahla yarıştı
İzmir'de keskin nişancılar milli silahla yarıştı
Başkan Erdoğan'dan 'Bozdoğan füzesi' müjdesi!
Başkan Erdoğan'dan 'Bozdoğan füzesi' müjdesi!
İzmir'de suya yüzde 15 zam
İzmir'de suya yüzde 15 zam