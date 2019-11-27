Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreninde önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-recep-tayyip-erdogandan-35-isedak-toplantisi-acilis-toreninde-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İslam ülkeleri olarak dünya nüfusunun yüzde 24'üne sahipken küresel ticaretin yüzde 9,7'lik kısmını temsil ediyoruz. İslam aleminin kendi geleceği üzerinde özgürce karar alma ve uygulama hakkı yoktur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısının dünya nüfusunun coğrafi ve dini yapısı göz önüne alınarak yeniden yapılandırılması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.