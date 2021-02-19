Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Stadyumu'nun açılış töreninde konuştu. Terör üzerinden güç devşirenlere mesaj veren Başkan Erdoğan, "Gençlerimizi sonu gözyaşı ve pişmanlık olan mecralara sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur." dedi. Erdoğan, "Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır fırsat vermedik, inşallah bundan sonra da vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Adana Stadyumu'nun açılış töreninde önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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