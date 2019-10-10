Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk açıklama

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-recep-tayyip-erdogandan-baris-pinari-harekati-sonrasi-ilk-aciklama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün başlayan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak, "Son 4 yılda sınırlarımız içinde 7500 sınırlarımızın dışında 8500 olmak üzere toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Terör örgütünün merkezi yapılanmasını Kuzey Irak'ta adeta hapsettik. Fırat'ın doğusunda Allah'ın yardımı ve güvenlik güçlerimiz sayesinde başarıya ulaştıracağımız Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı'nın amacı Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır." dedi.