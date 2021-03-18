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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Çanakkale mesajı

    Giriş Tarihi: 18.03.2021, 10:46

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi ile ilgili bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır." ifadelerini kullandı.

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