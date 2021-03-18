Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi ile ilgili bir mesaj paylaştı. Erdoğan, 'Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır.' ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Çanakkale mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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