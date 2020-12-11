Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. AB Zirvesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "AB'nin dün yaptığı zirve birkaç ülkenin bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi. Talepleri aslında Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan bir sürecin tam aksineydi" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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