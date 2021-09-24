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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 24.09.2021, 14:19

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündemdeki kritik konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ABD ve Başkan Biden ile ilişkiler konusunda "ABD'de bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı. Maalesef ABD şu anda terör örgütlerine beklenenin çok üstünde destek veriyor." dedi.

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