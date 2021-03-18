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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 18.03.2021, 13:54

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terörle mücadele hakkında, "Biz bu mücadelede en küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklar." dedi.

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