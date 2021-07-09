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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 09.07.2021, 18:21

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sizlere müjde vermek istiyorum. Diyarbakır Cezaevini boşaltıyor ve Kültür Merkezi olarak hizmete sunuyoruz. Adalet Bakanlığı gerekli hazırlığı yapıyor. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

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