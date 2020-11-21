Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan G-20 Zirvesi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında "Türkiye, Dünya Ticaret Örgütünün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir küresel ekonomik büyümeden ve refah paylaşımından yanadır." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan G-20 Zirvesi'nde önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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