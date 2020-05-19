Başkan Erdoğan sosyal medya hesaplarından 19 Mayıs mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var!" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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