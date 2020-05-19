  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı

    Giriş Tarihi: 19.05.2020, 22:59

    Başkan Erdoğan sosyal medya hesaplarından 19 Mayıs mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var!" ifadelerine yer verdi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Tüm Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde İstiklal Marşı okudu
    Tüm Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde İstiklal Marşı okudu
    Başkan Erdoğan'dan sosyal mesafe uyarısı
    Başkan Erdoğan'dan sosyal mesafe uyarısı
    Görüntüler Sidney'den! Gökdelenler sisin arasında kayboldu!
    Görüntüler Sidney'den! Gökdelenler sisin arasında kayboldu!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sahip çıkmanızdan memnuniyet duyuyoruz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sahip çıkmanızdan memnuniyet duyuyoruz"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle 19 Mayıs buluşması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle 19 Mayıs buluşması
    Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi nedir?
    Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi nedir?
    Tüm Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde İstiklal Marşı okudu
    Tüm Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde İstiklal Marşı okudu
    Başkan Erdoğan'dan sosyal mesafe uyarısı
    Başkan Erdoğan'dan canlı yayında Bakan Pakdemirli ve vekillere sosyal mesafe uyarısı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sahip çıkmanızdan memnuniyet duyuyoruz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sahip çıkmanızdan memnuniyet duyuyoruz"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle 19 Mayıs buluşması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle 19 Mayıs buluşması
    Soner Yalçın'ın İzmir'deki kaçak villası böyle görüntülendi
    Sözcü Yazarı Soner Yalçın'ın İzmir'de tarım arazisine diktiği kaçak villa böyle görüntülendi
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 19 Mayıs mesajı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 19 Mayıs mesajı