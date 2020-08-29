Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da bir açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamalarında; "Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul’da önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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