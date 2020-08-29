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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul’da önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 29.08.2020, 16:48

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da bir açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamalarında; "Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız." dedi.

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