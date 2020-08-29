Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul’da önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-recep-tayyip-erdogandan-istanbulda-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da bir açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamalarında; "Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız." dedi.