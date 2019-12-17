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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İsviçre'deki 1. Küresel Mülteci Forumu'nda önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 17.12.2019, 13:58

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'nda hitap etti. Erdoğan, "İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler mültecilere kotalar koyarken biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık." dedi. Öte yandan "Birkaç münferit hadise dışında mültecileri ötekileştirecek, dışlayacak, onları düşmanlaştıracak hiçbir üzücü olay yaşanmadı." açıklamasında bulundu.

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