Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-recep-tayyip-erdogandan-katara-kritik-ziyaret" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komitesinin Beşinci Toplantısı'nın icrası kapsamında Katar'a gitti.

Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 09.25'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Vali Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'a gitti.

KATAR EMİRİ KARŞILAYACAK

Erdoğan, Katar Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından karşılanacak.



O TOPLANTIYA BAŞKANLIK EDECEK

Erdoğan ve Al Sani, baş başa gerçekleştirecekleri görüşme sonrası Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na başkanlık edecek.



KUVVET KOMUTANLIĞINI ZİYARET EDECEK

Anlaşmaların imza töreninin ardından Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak olan Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına ziyarette bulunacak.