 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret

Giriş Tarihi: 25.11.2019, 09:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komitesinin Beşinci Toplantısı'nın icrası kapsamında Katar'a gitti.

Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 09.25'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Vali Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'a gitti.

KATAR EMİRİ KARŞILAYACAK
Erdoğan, Katar Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından karşılanacak.

O TOPLANTIYA BAŞKANLIK EDECEK
Erdoğan ve Al Sani, baş başa gerçekleştirecekleri görüşme sonrası Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na başkanlık edecek.

KUVVET KOMUTANLIĞINI ZİYARET EDECEK
Anlaşmaların imza töreninin ardından Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak olan Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına ziyarette bulunacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

CHP içindeki çetenin tekne tatilinde hangi isimler vardı?
CHP içindeki çetenin tekne tatilinde hangi isimler vardı?
İnce, canlı yayında CHP yönetimini topa tutu
İnce, canlı yayında CHP yönetimini topa tutu
Kılıçdaroğlu doğrudan bu kumpasın içinde mi? Muharrem İnce açıkladı
Kılıçdaroğlu doğrudan bu kumpasın içinde mi? Muharrem İnce açıkladı
İzmir'de Erdoğan'ı güldüren küçük kız
İzmir'de Erdoğan'ı güldüren küçük kız
Karaköy'de ölü bulunan İngiliz ajan Le Mesurier'in yeni görüntüsü ortaya çıktı
Karaköy'de ölü bulunan İngiliz ajan Le Mesurier'in yeni görüntüsü ortaya çıktı
Muharem İnce’den CHP’ye çok sert sözler!
Muharem İnce’den CHP’ye çok sert sözler!
CHP içindeki çetenin tekne tatilinde hangi isimler vardı?
CHP içindeki çetenin tekne tatilinde hangi isimler vardı? Zafer Şahin'den bomba açıklamalar
İnce, canlı yayında CHP yönetimini topa tutu
Muharrem İnce'den canlı yayında CHP yönetimini topa tuttu
Kılıçdaroğlu doğrudan bu kumpasın içinde mi? Muharrem İnce açıkladı
Kılıçdaroğlu doğrudan bu kumpasın içinde mi? Muharrem İnce açıkladı
İzmir'de Erdoğan'ı güldüren küçük kız
İzmir'de Erdoğan'ı güldüren küçük kız
Karaköy'de ölü bulunan İngiliz ajan Le Mesurier'in yeni görüntüsü ortaya çıktı
Karaköy'de ölü bulunan İngiliz ajan Le Mesurier'in yeni görüntüsü ortaya çıktı
Muharem İnce’den CHP’ye çok sert sözler!
Muharem İnce’den CHP’ye, Beştepe'ye çıktığı iddiasıyla ilgili çok sert sözler!