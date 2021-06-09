Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, AK Parti grup toplantısında, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Milletten umutlarını kesenler, terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Şimdi de suç örgütlerine bel bağladılar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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