Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Nevruz Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Nevruz'un aziz milletimize ve bütün insanlığa esenlik, bereket ve muştular getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Nevruz mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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