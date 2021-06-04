Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Salgında 661 milyar TL destek verdik

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Son dakika... MFA Kocayusuf Maske Fabrikasının açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın döneminde 661 milyar TL destek verdik. Türkiye 2020'de Çin'den sonra en büyük büyüyen ülke oldu." dedi. Başkan Erdoğan, "Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.