Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgısiztan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi törenle karşıladı. Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli kabul! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ankara'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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