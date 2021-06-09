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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli kabul! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ankara'da

    Giriş Tarihi: 09.06.2021, 14:55

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgısiztan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi törenle karşıladı. Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

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