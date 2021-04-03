Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Paskalya mesajı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-recep-tayyip-erdogandan-paskalya-mesaji" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olarak, milletimizin harcı olan birlik, beraberlik ve dayanışma gibi hasletlerimizin ilelebet nesilden nesile aktarılacağına inancım tamdır" dedi.