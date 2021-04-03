Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olarak, milletimizin harcı olan birlik, beraberlik ve dayanışma gibi hasletlerimizin ilelebet nesilden nesile aktarılacağına inancım tamdır" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Paskalya mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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