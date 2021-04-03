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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Paskalya mesajı

    Giriş Tarihi: 03.04.2021, 21:19

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olarak, milletimizin harcı olan birlik, beraberlik ve dayanışma gibi hasletlerimizin ilelebet nesilden nesile aktarılacağına inancım tamdır" dedi.

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