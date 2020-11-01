  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar!

    Giriş Tarihi: 01.11.2020, 15:19

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekkeköy ilçesinde bulunan 19 Mayıs Stadı’nda yapılan AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'yi terörle dize getiremediler. Darbeyle yıkamadılar. Tehditle, ambargoyla prangaya çekemediler. Ekonomiyle de alt edemeyecekler." dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Eski Başbakan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
    Eski Başbakan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
    Fuat Oktay: 26 bina acil olarak yıkılacak
    Fuat Oktay: 26 bina acil olarak yıkılacak
    Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye!
    Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye!
    Burhan Kuzu hayatını kaybetti!
    Burhan Kuzu hayatını kaybetti!
    Kahramanlar o anları anlattı
    Kahramanlar o anları anlattı
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Açılış Töreni'nde önemli mesajlar
    Eski Başbakan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
    Eski Başbakan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
    Fuat Oktay: 26 bina acil olarak yıkılacak
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 26 bina acil olarak yıkılacak
    Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye!
    Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye! Müteahhit dedenin büyük acısı
    Burhan Kuzu hayatını kaybetti!
    Koronavirüse yakalanan AK Parti milletvekili Burhan Kuzu hayatını kaybetti!
    Kahramanlar o anları anlattı
    İzmir depreminin kahramanları o anları böyle anlattı: Mutluluktan kendimizi kaybettik