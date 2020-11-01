Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekkeköy ilçesinde bulunan 19 Mayıs Stadı’nda yapılan AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'yi terörle dize getiremediler. Darbeyle yıkamadılar. Tehditle, ambargoyla prangaya çekemediler. Ekonomiyle de alt edemeyecekler." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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