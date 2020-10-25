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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 25.10.2020, 17:19

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'daki Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin yolunu terörle, şantajla kesmeye çalışanlara cevabımızı da böylece veriyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz" dedi.

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