Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'daki Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Türkiye'nin yolunu terörle, şantajla kesmeye çalışanlara cevabımızı da böylece veriyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz' dedi. Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Malatya'da önemli mesajlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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