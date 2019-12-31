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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Giriş Tarihi: 31.12.2019, 11:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir yeni yıl mesajı paylaşarak geride bıraktığımız 2019 yılını değerlendirdi. Erdoğan, "Dün Türkiye’yi kaosla, terörle, darbeyle, krizle, istikrarsızlıkla tehdit edenler, bugün attığımız adımlar karşısındaki çaresizliklerini itiraf ediyor, uzlaşma yolları arıyor. Hep söylediğim gibi, bizim en büyük gücümüz birliğimiz, dayanışmamızdır. Bunun için her fırsatta BİR olacağız, İRİ olacağız, DİRİ olacağız, KARDEŞ olacağız, hep birlikte TÜRKİYE olacağız diyoruz." dedi.

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