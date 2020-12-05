Başkan Recep Tayyip Erdoğan:Hedefimize adım adım yaklaşıyoruz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından Türkiye'nin ilk yerli helikopter motorunun çalışma anının videosunu paylaşarak, "Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Türkiye ile birlikte uluslararası arenada da milli sanayi kuruluşu TEİ'nin sektörün en önemli oyuncuları arasında yer almasını hedeflediklerini vurguladı.