Son dakika... Başkan Erdoğan, KKTC'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, KKTC'de verilecek müjdeyi hatırlatarak, "Ada'daki kardeşlerimizle çifte bayram yaşayacağız. Müjdemi Kuzey Kıbrıs Parlamentosu'ndaki konuşmamda açıklayacağım" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs ziyareti öncesi konuştu! Müjdeli haber ne olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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