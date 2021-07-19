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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs ziyareti öncesi konuştu! Müjdeli haber ne olacak?

    Giriş Tarihi: 19.07.2021, 14:00

    Son dakika... Başkan Erdoğan, KKTC'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, KKTC'de verilecek müjdeyi hatırlatarak, "Ada'daki kardeşlerimizle çifte bayram yaşayacağız. Müjdemi Kuzey Kıbrıs Parlamentosu'ndaki konuşmamda açıklayacağım" dedi.

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