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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çad'a yardım gönderiliyor

    Giriş Tarihi: 18.06.2020, 10:36

    Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye, ikinci defa Afrika ülkesi Çad’a yardım malzemeleri yolluyor. Gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin arasında; 17 bin 600 adet koruyucu eldiven, yaklaşık 40 adet bin tulum, 5 bin adet oksijen maskesi ve 1 adet tam techizat ambulans bulunuyor.

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