Başkan Erdoğan'dan flaş mesajı: Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskanerdogandan-flas-mesaji-dusmanlarimiza-hodri-meydan-diyoruz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde hitap etti. Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerilim ile ilgili flaş mesaj vererek "Tüm tehditlerle mücadele içindeyiz. Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz." dedi.