BaşkanErdoğan'dan flaş Pençe Kartal-2 Harekatı açıklaması

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana - Ankara - Erzurum - İstanbul - Konya - Malatya - Mardin - Sakarya - Şanlıurfa - Trabzon - Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Önceki gün Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına karşı yapılan operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu operasyonlarda bugün öğle saatlerine kadar 33 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.