Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pence ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'da bir araya geldi. Kabul, basına kapalı devam ediyor. İşte ilk görüntüler...
Başkan Erdoğan'ın, Pence'i kabulü başladı! İşte ilk görüntüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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