Başşkan Erdoğan: Berat Albayrak'a hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/basskan-erdogan-berat-albayraka-hizmetleri-icin-cok-tesekkur-ediyoruz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti haftalık grup toplantısında son dakika açıklamalarında bulundu. Gündeme ve siyasete dair çok önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Yine Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığımızda da çok önemli adımları attık. Hem önceki bakanımız sayın Berat Albayrak'a hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi kendisi geçtiğimiz hafta sağlık sorunları nedeniyle affını istedi. Biz de görevden affını kabul ettik." ifadelerini kullandı.