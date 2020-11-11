  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başşkan Erdoğan: Berat Albayrak'a hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz

    Başşkan Erdoğan: Berat Albayrak'a hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz

    Giriş Tarihi: 11.11.2020, 14:36

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti haftalık grup toplantısında son dakika açıklamalarında bulundu. Gündeme ve siyasete dair çok önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Yine Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığımızda da çok önemli adımları attık. Hem önceki bakanımız sayın Berat Albayrak'a hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi kendisi geçtiğimiz hafta sağlık sorunları nedeniyle affını istedi. Biz de görevden affını kabul ettik." ifadelerini kullandı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başşkan Erdoğan: Berat Albayrak'a hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan Karabağ açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Karabağ açıklaması
    Skandal görüntü! Ayda bebek ile dalga geçti
    Skandal görüntü! Ayda bebek ile dalga geçti
    İzmir'de milyonluk soygun! Petrol boru hattına kurdukları düzenek ifşa oldu
    İzmir'de milyonluk soygun! Petrol boru hattına kurdukları düzenek ifşa oldu
    Başkan Erdoğan: Her iddialarında olduğu gibi yine çuvalladılar
    Başkan Erdoğan: Her iddialarında olduğu gibi yine çuvalladılar
    16 gün sonra ölü olarak bulundular
    16 gün sonra ölü olarak bulundular
    Utku'nun annesi Fikriye'yi Esra Erol'da buldu
    Utku'nun annesi Fikriye'yi Esra Erol'da buldu
    İzmir'de milyonluk soygun! Petrol boru hattına kurdukları düzenek ifşa oldu
    İzmir'de milyonluk soygun! Petrol boru hattına kurdukları düzenek ifşa oldu
    Başkan Erdoğan: Her iddialarında olduğu gibi yine çuvalladılar
    Başkan Erdoğan: Her iddialarında olduğu gibi yine çuvalladılar
    Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü Anma Töreni'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü Anma Töreni'nde önemli mesajlar
    THY'den 10 Kasım'a özel video
    THY'den 10 Kasım'a özel video
    Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk İzmir'de anıldı
    Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk İzmir'de anıldı
    Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
    Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı